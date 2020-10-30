Главный тренер загребского «Динамо» выделил игрока, закрывшего Влашича

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Наставник загребского «Динамо» Зоран Мамич подвёл итоги матча с ЦСКА в Лиге Европы.
Главный тренер загребского «Динамо» выделил игрока, закрывшего Влашича
  • © REUTERS/Antonio Bronic

Соперники так и не смогли открыть счёт в Москве, довольствовавшись ничьей.

По мнению Мамича, соперничество получилось жёстким, но результат встречи справедлив.

«Это борьба, было непросто. Против нас играли 11 очень серьёзных футболистов. Стоит отметить хорошую игру Бартола Франича, который отлично закрыл Влашича. Никола — замечательный футболист, на сто процентов остановить его было сложно, но у нас получилось», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев критически высказался об уровне РПЛ из-за ничьей ЦСКА с загребским «Динамо» в ЛЕ.

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