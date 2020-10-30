Губерниев критически высказался об уровне РПЛ из-за ничьей ЦСКА с загребским «Динамо» в ЛЕ

Короткая ссылка
Телекомментатор Дмитрий Губерниев критически воспринял ничью ЦСКА в матче Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).
Губерниев критически высказался об уровне РПЛ из-за ничьей ЦСКА с загребским «Динамо» в ЛЕ
  • © REUTERS/Alexander Nemenov

По его мнению, исход встречи свидетельствует об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вот это наш уровень — дома пободаться с Загребом. Сыграть 0:0. И это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучшим игроком РПЛ в составе, Николой Влашичем. Занавес!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик назвал плохим результатом ничью ЦСКА с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить