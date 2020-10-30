Губерниев критически высказался об уровне РПЛ из-за ничьей ЦСКА с загребским «Динамо» в ЛЕ

Телекомментатор Дмитрий Губерниев критически воспринял ничью ЦСКА в матче Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

По его мнению, исход встречи свидетельствует об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вот это наш уровень — дома пободаться с Загребом. Сыграть 0:0. И это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучшим игроком РПЛ в составе, Николой Влашичем. Занавес!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик назвал плохим результатом ничью ЦСКА с «Динамо».