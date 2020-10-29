Ярошик назвал плохим результатом ничью ЦСКА с «Динамо» из Загреба в ЛЕ

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал исход матча армейцев с загребским «Динамо» в Лиге Европы.
Ярошик назвал плохим результатом ничью ЦСКА с «Динамо» из Загреба в ЛЕ
  • © REUTERS/Alexander Nemenov

Счёт в московской игре так и не был открыт. По мнению чеха, все ждали от красно-синих победы, однако в Европе клубы играют в другой футбол, а футболисты серьёзнее настраиваются на такие матчи, чем в России.

«Ничья с загребским «Динамо» — плохой результат, если у клуба есть амбиции выйти из группы. Сегодня нужно было побеждать, но впереди ещё четыре встречи, и судить выступление команды нужно только после окончания группового этапа», — цитирует Ярошика Sport24.

Он убеждён, что в матчах с «Фейенордом» ЦСКА необходимо набирать четыре очка.

Ранее сообщалось, что о прошедшем матче высказался наставник команды Виктор Гончаренко.

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