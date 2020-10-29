Гончаренко считает, что в матче с загребским «Динамо» в ЛЕ ЦСКА не хватило открываний за спину

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча с «Динамо» из Загреба в Лиге Европы.

Встреча в Москве завершилась со счётом 0:0. По мнению специалиста, его подопечные играли качественно и хорошо смотрелись в атаке.

«Создали много моментов, но не забили. Где-то торопились с ударом, где-то не хватило последнего паса. В первом тайме мы ближе играли к штрафной соперника, поэтому моментов было больше. Во втором тайме немного пропало движение, которое было в прошлых матчах. Плюс нам не хватало открываний за спину. Во втором тайме игроки меньше открывались за спину — наоборот, открывались к центру поля», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что глава КДК РФС раскрыл детали инцидента с нападением на арбитра после матча в Грозном.