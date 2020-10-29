Глава КДК РФС раскрыл детали инцидента с нападением на арбитра после матча в Грозном

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал подробности инцидента с нападением на арбитра Богдана Головко после завершения матча молодёжного первенства между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча. Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судьи и его семьи. Всё это было установлено на заседании КДК», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Хайдар Алханов является бывшим вице-президентом «Ахмата», а также экс-наставником сборной команды Чечни по футболу.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за ситуацию с нападением на арбитра после матча молодёжных команд.