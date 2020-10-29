КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за ситуацию с нападением на арбитра после матча молодёжных команд

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту с нападением на арбитра Богдана Головко после завершения матча молодёжного первенства между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за ситуацию с нападением на арбитра после матча молодёжных команд
  • ©Пресс-служба ФК «Евпатория»

Как сообщает пресс-служба РФС, грозненский клуб оштрафован на 200 тыс. рублей, а также проведением пяти домашних матчей молодёжного первенства без зрителей.

Кроме того, РФС на три года запретил сотруднику службы безопасности «Ахмата» Сайду-Хусейну Алханову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

РФС также рекомендовал РПЛ обратиться в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча.

Матч, прошедший в Грозном, завершился вничью (0:0). После финального свистка неизвестные напали на главного арбитра прямо на поле и нанесли ему несколько ударов.

Ранее избитый в Грозном арбитр заявил, что напавший на него человек не имеет отношения к «Ахмату».

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