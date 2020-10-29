Матыцин: от уважения к тренерам зависит будущее спорта и страны

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о важности тренерской работы.

«Уверен, что роль тренера — это фактически роль родителя. Когда мы говорим о значении тренерской работы, мастерства, роли, должны понимать, что это прежде всего люди, которые воспитывают наших детей. Они формируют их не только как выдающихся спортсменов, но прежде всего как граждан страны, которые гордятся своими достижениями, должны знать культуру и историю не только спорта, но и своего Отечества, города, в котором работают, общества, за которое они выступают», — заявил Матыцин.

Он отметил, что поддержка тренеров находится в числе приоритетных направлений Минспорта.

«Министерство спорта, президенты спортивных федераций, руководители регионов и прежде всего президент Российской Федерации уделяют очень много внимания заботе о тренерах. Мы понимаем, что от статуса тренеров, уважения к ним в обществе зависит и будущее нашего спорта, и будущее нашей страны», — добавил министр.

Ранее Матыцин заявил, что Минспорт сделает всё возможное, чтобы спорт не остался без зрителей.