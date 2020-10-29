Матыцин заявил, что Минспорт сделает всё возможное, чтобы спорт не остался без зрителей

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство сделает всё возможное, чтобы сохранить проведение спортивных соревнований в присутствии зрителей в условия сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

«Я всегда говорю, что Министерство спорта — не служба прогнозов. Мы делаем максимум возможного вместе с Роспотребнадзором, федерациями и клубами, детально прорабатываем регламенты, которые позволят минимизировать риски заболевания, в том числе раздел, который касается посещения стадионов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что при этом нет никаких гарантий, что ситуация может измениться в худшую сторону.

«Сделаем всё возможное, чтобы спорт не остался без зрителей и эта атмосфера не ушла со стадионов и из нашей жизни», — добавил министр.

В настоящее время на спортивные мероприятия введено ограничение по количеству допускаемых зрителей. Квота на посещение определяется решением местных властей. При этом в ряде регионов принят запрет на проведение спортивных соревнований со зрителями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» закроет две трибуны на матч РПЛ с «Ростовом» из-за коронавируса.