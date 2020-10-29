Сборная России снялась с чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от выступления на чемпионате Европы 2020 года в Турции.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Андрей Родионенко, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, что такое решение связано с эпидемиологической ситуацией.

«Наша основная цель — сохранение здоровья наших спортсменов и тренеров. Задачей на предстоящем чемпионате Европы было завоевание олимпийских лицензий, но так как олимпийская квалификация была перенесена на чемпионат Европы 2021 года, мы решили не рисковать», — добавил тренер.

Изначально турнир должен был пройти в Азербайджане, но из-за ситуации в стране был перенесён в Турцию. Континентальное первенство пройдёт 9—20 декабря.

Ранее сообщалось, что три гимнастки сдали положительные тесты на коронавирус на базе в Новогорске.