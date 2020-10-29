Олич заявил, что Манджукич хотел играть за «Локомотив»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о несостоявшемся переходе в столичный «Локомотив» своего соотечественника Марио Манджукича.

«Не знаю, что произошло в завершающей стадии, была ли проблема в финансах или в чем-то ещё. Знаю, что Манджукич был готов поехать в Москву. Он хотел играть за «Локомотив», потому что команда выступает в Лиге чемпионов и борется за первое место в РПЛ. Это соответствует его амбициям. Уверен, что он бы помог «Локо», — приводит слова Олича «Спорт-Экспресс».

34-летний Манджукич в настоящее время находится в статусе свободного агента. За свою карьеру хорватский форвард выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией», а также играл в финале чемпионата мира со своей национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики.