Смертин прокомментировал отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси»

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин высказал мнение о том, что перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» не все футболисты российской команды встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«Что-то похожее мы видели в преддверии чемпионата мира в России — и заголовки, и обвинения. Мировое первенство расставило всё на свои места — никаких случаев расизма FIFA зафиксировано не было. Black Lives Matter и сам жест вставания на одно колено — это одна из форм личного несогласия с расизмом в мире. Они бывают разные — пару лет назад в том же Краснодаре мы перед матчем вместе с игроками ЦСКА и «Краснодара» вынесли баннер против дискриминации, который весь стадион встречал стоя и аплодисментами», — заявил Смертин.

Он отметил, что все игроки, которые вчера были на поле стадиона в Краснодаре, несомненно, выступают против всех видов дискриминации, но личное дело каждого — вставать на одно колено или, как игроки «Марселя» днём ранее, стоя обняться в знак солидарности.

«Намного важнее не только говорить о противодействии дискриминации и, в частности, расизму, но и делать всё, чтобы свести такие инциденты к минимуму. У Российского футбольного союза уже несколько лет действует система мониторинга поведения болельщиков, у нас проходят «Уроки футбола» в школах и университетах, мы каждый год участвуем в акциях FARE и УЕФА, у нас проводятся межнациональные и межрелигиозные матчи. Как итог — за последние три года в России сократилось количество случаев проявления дискриминации в несколько раз, и можно говорить скорее об отдельных провокаторах, которые по итогам нарушений получают отстранение от посещений», — добавил офицер по борьбе с дискриминацией.

Перед началом встречи в Краснодаре на одноимённом стадионе футболисты «Челси» и главный судья матча встали на колено. Ряд футболистов российской команды проигнорировали акцию.

Ранее в УЕФА прокомментировали отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси».