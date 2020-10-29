Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса

Розыгрыш Кубка Франции по футболу был приостановлен до 1 декабря в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF). Матчи, которые должны были состояться до первого дня зимы, были перенесены на более поздний срок. Точные даты будут названы позднее в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Матчи чемпионата Франции среди мужчин и женщин будут проходить без зрителей на трибунах, согласно ранее утверждённому расписанию. То же касается и встреч национальных команд страны.

Прошлый сезон Лиги 1 не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Ранее Погба опроверг завершение карьеры в сборной Франции и обвинил СМИ во лжи.