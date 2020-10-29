Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса

Короткая ссылка
Розыгрыш Кубка Франции по футболу был приостановлен до 1 декабря в связи с пандемией коронавируса.
Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF). Матчи, которые должны были состояться до первого дня зимы, были перенесены на более поздний срок. Точные даты будут названы позднее в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Матчи чемпионата Франции среди мужчин и женщин будут проходить без зрителей на трибунах, согласно ранее утверждённому расписанию. То же касается и встреч национальных команд страны.

Прошлый сезон Лиги 1 не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Ранее Погба опроверг завершение карьеры в сборной Франции и обвинил СМИ во лжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить