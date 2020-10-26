Погба опроверг завершение карьеры в сборной Франции и обвинил СМИ во лжи

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал своё пренебрежительное отношение к газете The Sun, которая опубликовала новость о том, что футболист завершает свою карьеру в сборной Франции из-за высказывания президента страны Эммануэля Макрона об исламе.
Погба опроверг завершение карьеры в сборной Франции и обвинил СМИ во лжи
  • Reuters

«The Sun снова это сделала. Полностью непроверенная информация о том, чего я никогда не говорил. Я зол, шокирован и расстроен. Я против любых форм терроризма и насилия. К сожалению, не все представители СМИ ведут себя порядочно, злоупотребляя свободой слова и не проверяя, насколько достоверны их слова. А их выдумки влияют на человеческие жизни и судьбы. Я знаю, что в The Sun так не делают, но даже в школах учат проверять информацию, чтобы понимать, что ты пишешь. Позор!» — написал Погба в Instagram

Ранее СМИ сообщили, что Погба завершил карьеру в сборной Франции после слов Макрона об исламе.

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