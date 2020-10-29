Депутат Лебедев — о выступлениях клубов РПЛ в ЛЧ: это уровень российского футбола

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился своими впечатлениями от игры российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА.

«Это уровень российского футбола, ничего особенного не происходит. Мы видим, как выступают наши клубы на международной арене. Российский футбол недотягивает до уровня европейского. Считаю, что надо больше внимания уделять в нашей стране футболу. Делать больше материальных и моральных вливаний в развитие этого вида спорта», — цитирует Лебедева Sport24.

Во втором туре группового этапа «Локо» дома проиграл «Баварии» (1:2), «Краснодар» на своём поле был разгромлен «Челси» (0:4), а «Зенит» уступил в гостях дортмундской «Боруссии» (0:2).

Ранее Мостовой высказался о поражении «Краснодара» от «Челси» в ЛЧ.