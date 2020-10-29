Матыцин выступил против контрактной системы в фигурном катании

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Министр спорта России Олег Матыцин объяснил, почему в фигурном катании не стоит вводить систему контрактов между тренерами и спортсменами.
Матыцин выступил против контрактной системы в фигурном катании
  • АГН «Москва»

«У нас есть культура отношений. Я бы не переводил всё это на юридический язык. Иначе мы придём к тому, что в контракте будет прописано, сколько часов тренер должен уделять внимание спортсмену, может ли он заходить к нему в комнату и должен ли давать ему наставления. Я не против формализации отношений, но это может привести к утрате доверия. В российском спорте накоплен богатейший опыт, есть культура, которую надо укреплять. Это всё равно что переходить на заключение контрактов между ребёнком и родителями. Ребёнок может быть не согласен с родителем, но это не повод идти к адвокату и выяснять отношения. Иначе потеряется суть спорта, формирующего личность», — поделился Матыцин мнением с ТАСС.

В прошедшее межсезонье в отечественном фигурном катании вспыхнул ряд скандалов, связанных с переходом спортсменов от одного тренера к другому.

Ранее была создана петиция с просьбой отстранить Плющенко от участия в Кубке России.

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