Ковингтон: Нурмагомедов хочет бить только карликов

Полусредневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что чемпион лёгкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов не осмелился бы подняться на одну весовую категорию.

«Я думаю, именно из-за меня он не переходит в полусредний вес. Поэтому ему приходится столько сгонять. Все знают, что его нормальный вес в районе более 80 кг, он крупнее меня. Но я настоящий мужик и дерусь в своей весовой категории с соперниками любых габаритов. А Нурмагомедов хочет бить только карликов. Хорошо, Хабиб, круто, ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но ты никогда не будешь драться в весе настоящих мужчин. Ты знаешь, кто там, и знаешь, что не сумеешь сохранить свой непобеждённый рекорд», — цитирует Ковингтона BJPENN.com.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Россиянин ушёл непобеждённым бойцом лёгкого веса (до 70,3 кг), одержав 29 побед в 29 боях.

Ранее Биспинг назвал Нурмагомедова более достойным звания величайшего бойца всех времён.