Ковингтон: Нурмагомедов хочет бить только карликов

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Полусредневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что чемпион лёгкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов не осмелился бы подняться на одну весовую категорию.
Ковингтон: Нурмагомедов хочет бить только карликов
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Я думаю, именно из-за меня он не переходит в полусредний вес. Поэтому ему приходится столько сгонять. Все знают, что его нормальный вес в районе более 80 кг, он крупнее меня. Но я настоящий мужик и дерусь в своей весовой категории с соперниками любых габаритов. А Нурмагомедов хочет бить только карликов. Хорошо, Хабиб, круто, ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но ты никогда не будешь драться в весе настоящих мужчин. Ты знаешь, кто там, и знаешь, что не сумеешь сохранить свой непобеждённый рекорд», —  цитирует Ковингтона BJPENN.com.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Россиянин ушёл непобеждённым бойцом лёгкого веса (до 70,3 кг), одержав 29 побед в 29 боях.

Ранее Биспинг назвал Нурмагомедова более достойным звания величайшего бойца всех времён.

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