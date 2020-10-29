Биспинг считает Нурмагомедова более достойным звания величайшего бойца всех времён

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что обладатель титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов более достоин первого места в сводном рейтинге бойцов, чем экс-чемпион в полутяжёлом дивизионе Джон Джонс.
Биспинг считает Нурмагомедова более достойным звания величайшего бойца всех времён
  • РИА Новости

«Когда Нурмагомедов смотрит в небо, он видит звёзды, а Джон Джонс не видит звёзд — он видит огромное пятно размером с Вселенную на своей карьере. Жорж Сен-Пьер, Генри Сехудо, Деметриус Джонсон видят множество звёзд, а Андерсон Силва и Джон Джонс находятся на другой планете и вместо звёзд смотрят на пятна на своей карьере, которые сливаются в одно огромное пятно», — заявил Биспинг в интервью YouTube-каналу MMA Today.

В 2016 года Джонс был дисквалифицирован за применение допинга. Также на счету американца есть одно поражение из-за нанесения запрещённых ударов локтями.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи 24 октября 2020 года. На счету 32-летнего россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее Нурмагомедов высказался о своей команде.

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