Биспинг считает Нурмагомедова более достойным звания величайшего бойца всех времён
- РИА Новости
«Когда Нурмагомедов смотрит в небо, он видит звёзды, а Джон Джонс не видит звёзд — он видит огромное пятно размером с Вселенную на своей карьере. Жорж Сен-Пьер, Генри Сехудо, Деметриус Джонсон видят множество звёзд, а Андерсон Силва и Джон Джонс находятся на другой планете и вместо звёзд смотрят на пятна на своей карьере, которые сливаются в одно огромное пятно», — заявил Биспинг в интервью YouTube-каналу MMA Today.
В 2016 года Джонс был дисквалифицирован за применение допинга. Также на счету американца есть одно поражение из-за нанесения запрещённых ударов локтями.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи 24 октября 2020 года. На счету 32-летнего россиянина 29 побед в 29 поединках.
Ранее Нурмагомедов высказался о своей команде.