Фергюсон: Нурмагомедов вернётся

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон предположил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который объявил о завершении карьеры, вернётся к боям.
Фергюсон: Нурмагомедов вернётся
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«Вы будете скучать по Нурмагомедову, как по Конору Макгрегору. Он вернётся. Ну а я буду готов к этому», — цитирует Фергюсона TMZ.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее Федерация бокса России выразила готовность организовать выставочный бой для Нурмагомедова.

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