Тренер ПСЖ Тухель рассказал о полученной Неймаром травме

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Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о травме форварда Неймара, полученной бразильцем в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир» (2:0).
Тренер ПСЖ Тухель рассказал о полученной Неймаром травме
  • © REUTERS/Ozan Kose

В середине первого тайма Неймар получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него на 26-й минуте в игру вступил полузащитник Пабло Сарабия.

«Пришлось заменить Неймара. Теперь нам нужно дожидаться диагноза. Это не было серьёзной болью, но он чувствовал себя некомфортно. Из-за плотного графика матчей это может стоить ему нескольких игр, но на данный момент я не уверен. Это приводящая мышца. Я надеюсь, это не такая уж серьёзная травма. Нам нужно дождаться завтрашних тестов», — цитирует Тухеля RMC Sport.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл за ПСЖ шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ победил «Истанбул» в матче ЛЧ, Неймар получил травму.

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