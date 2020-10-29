Тренер ПСЖ Тухель рассказал о полученной Неймаром травме

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о травме форварда Неймара, полученной бразильцем в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир» (2:0).

В середине первого тайма Неймар получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него на 26-й минуте в игру вступил полузащитник Пабло Сарабия.

«Пришлось заменить Неймара. Теперь нам нужно дожидаться диагноза. Это не было серьёзной болью, но он чувствовал себя некомфортно. Из-за плотного графика матчей это может стоить ему нескольких игр, но на данный момент я не уверен. Это приводящая мышца. Я надеюсь, это не такая уж серьёзная травма. Нам нужно дождаться завтрашних тестов», — цитирует Тухеля RMC Sport.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл за ПСЖ шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ победил «Истанбул» в матче ЛЧ, Неймар получил травму.