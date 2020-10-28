ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ерёменко в матче «Ростов» — «Химки»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, большинством голосов ЭСК посчитала, что судья Василий Казарцев ошибочно удалил полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко на 71-й минуте встречи.
«Химки» обыграли «Ростов» со счётом 2:0, забив оба мяча, играя в большинстве.
ЭСК также рассмотрела обращение волгоградского «Ротора» по трём эпизодам матча с московским «Локомотивом». Эксперты признали, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не показал жёлтые карточки игрокам «Локомотива» Дмитрию Живоглядову и Мурило на 23-й и 67-й минутах матча соответственно. При этом пенальти в ворота «Ротора» на 81-й минуте был назначен верно.
«Ротор» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибки арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак».