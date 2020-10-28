ЭСК РФС признала ошибки арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»
- © fckrasnodar.ru
Как сообщает пресс-служба РФС, эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибки в эпизодах с голом Эсекьеля Понсе в ворота «Краснодара» на 12-й минуте, а также ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны Александра Мартыновича перед отменённым голом Кайо на 65-й минуте.
Матч, прошедший в Москве 24 октября, завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака».
Ранее появилась информация, что Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак».