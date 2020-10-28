ЭСК РФС признала ошибки арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Краснодара» с жалобой на качество работы арбитра матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
ЭСК РФС признала ошибки арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»
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Как сообщает пресс-служба РФС, эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов  допустил ошибки в эпизодах с голом Эсекьеля Понсе в ворота «Краснодара» на 12-й минуте, а также ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны Александра Мартыновича перед отменённым голом Кайо на 65-й минуте.

Матч, прошедший в Москве 24 октября, завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака».

Ранее появилась информация, что Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак».

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