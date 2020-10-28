СМИ: Безбородов и Левников отстранены после матча «Краснодар» — «Спартак»

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Футбольные судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы.
СМИ: Безбородов и Левников отстранены после матча «Краснодар» — «Спартак»
  • РИА Новости

Это утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

Оба обслуживали матч «Краснодара» и «Спартака» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ): Безбородов в качестве главного арбитра, Левников — как специалист на VAR.

«Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьёзные санкции», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что судьи Василий Казарцев и Сергей Карасёв получили назначения на матчи 13-го тура РПЛ.

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