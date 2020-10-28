Судьи Казарцев и Карасёв получили назначения на матчи 13-го тура РПЛ
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Подробности приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Василий Казарцев, который в начале сезона был отстранён на неопределённый срок после принятия спорных решений в матче первого тура между «Спартаком» и «Сочи», рассудит «Рубин» и «Арсенал».
Кроме того, вылечившийся от коронавируса Сергей Карасёв обслужит встречу «Тамбова» и «Динамо».
На матче «Спартака» и «Ростова» будет работать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.
Ранее сообщалось, что Павел Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА.