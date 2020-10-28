Судьи Казарцев и Карасёв получили назначения на матчи 13-го тура РПЛ

Состоялись назначения арбитров на матчи 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подробности приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Василий Казарцев, который в начале сезона был отстранён на неопределённый срок после принятия спорных решений в матче первого тура между «Спартаком» и «Сочи», рассудит «Рубин» и «Арсенал».

Кроме того, вылечившийся от коронавируса Сергей Карасёв обслужит встречу «Тамбова» и «Динамо».

На матче «Спартака» и «Ростова» будет работать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

Ранее сообщалось, что Павел Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА.