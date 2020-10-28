Судьи Казарцев и Карасёв получили назначения на матчи 13-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Состоялись назначения арбитров на матчи 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Судьи Казарцев и Карасёв получили назначения на матчи 13-го тура РПЛ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Подробности приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). 

Василий Казарцев, который в начале сезона был отстранён на неопределённый срок после принятия спорных решений в матче первого тура между «Спартаком» и «Сочи», рассудит «Рубин» и «Арсенал».

Кроме того, вылечившийся от коронавируса Сергей Карасёв обслужит встречу «Тамбова» и «Динамо».

На матче «Спартака» и «Ростова» будет работать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

Ранее сообщалось, что Павел Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить