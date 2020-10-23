Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА
- © rfs.ru
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Категория судьи ФИФА позволяет обслуживать матчи на соревнованиях под эгидой организации, таких как чемпионат мира.
В настоящий момент категорию ФИФА имеют семеро российских арбитров: Владислав Безбородов, Михаил Вилков, Сергей Иванов, Сергей Карасёв, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков.
Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига отреагировала на нападение на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака».