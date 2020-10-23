Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА

Короткая ссылка
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) включило арбитра Павла Кукуяна в список судей, рекомендованных в списки Международной федерации футбола (ФИФА).
Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА
  • © rfs.ru

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Категория судьи ФИФА позволяет обслуживать матчи на соревнованиях под эгидой организации, таких как чемпионат мира.

В настоящий момент категорию ФИФА имеют семеро российских арбитров: Владислав Безбородов, Михаил Вилков, Сергей Иванов, Сергей Карасёв, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига отреагировала на нападение на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить