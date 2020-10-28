Сёмин признался, что всплакнул в момент расставания с Кварацхелией

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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил о своих чувствах в момент расставания клуба с Хвичей Кварацхелией, который перешёл в «Рубин».
Сёмин признался, что всплакнул в момент расставания с Кварацхелией
  • РИА Новости

«Даже всплакнул, когда расставались. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. Это мои личные чувства. Такой талант упускать... Обидно. Много внимания ему уделили», — сказал Семин в эфире программы на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

По словам Сёмина, в сравнении с Маратом Измайловым грузинский легионер проделывает больший объём работы и забивает больше голов. При этом специалист затруднился сказать, кто из них талантливее.

Ранее сообщалось, что грузинский полузащитник волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили высказался о своём соотечественнике Кварацхелии.

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