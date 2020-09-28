Футболист «Ротора»: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси

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Грузинский полузащитник волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили высказался о своём соотечественнике хавбеке казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
Футболист «Ротора»: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси
  • РИА Новости

«Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе ещё в школе «Динамо Тбилиси». Я и Хвича — очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, что отпустил его», — цитирует Давиташвили Sport24.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019 года из грузинского «Рустави». До этого его на полгода арендовал «Локомотив», но железнодорожники не стали подписывать с ним полноценный контракт.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Ротором».

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