Футболист «Ротора»: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси

Грузинский полузащитник волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили высказался о своём соотечественнике хавбеке казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

«Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе ещё в школе «Динамо Тбилиси». Я и Хвича — очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, что отпустил его», — цитирует Давиташвили Sport24.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019 года из грузинского «Рустави». До этого его на полгода арендовал «Локомотив», но железнодорожники не стали подписывать с ним полноценный контракт.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Ротором».