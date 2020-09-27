Слуцкий о победе «Рубина» над «Ротором»: сценарий был предопределён

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над волгоградским «Ротором» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий о победе «Рубина» над «Ротором»: сценарий был предопределён
  • © rubin-kazan.ru

«Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки: команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределён. Естественно, нам хотелось бы пораньше открыть счёт и при 2:0 уже не пропускать. А так всё остальное меня удовлетворило», — приводит слова Слуцкого пресс-служба команды.

Он также рассказал, что не видит закономерности в том, что «Рубин» набрал больше очков на выезде, чем дома.

«Это просто стечение обстоятельств. Сейчас мы демонстрируем примерно похожее качество игры как в домашних, так и в выездных играх. Просто сами матчи могут складываться по результату по-разному», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Ротор» в матче РПЛ.

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