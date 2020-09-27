«Рубин» победил «Ротор» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Рубину» принесли голы Джорже Деспотовича, забившего на 42-й минуте, Хвичи Кварцхелии, отличившегося на 59-й, и Олега Шатова, реализовавшего пенальти на 75-й.

«Ротор», игравший вдесятером с 48-й минуты после удаления Армена Манучаряна за перебор жёлтых карточек, ответил голом Фламариона Жовину Филью, отличившегося на 61-й минуте.

По итогам девяти туров «Рубин» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с двумя очками — на последнем, 16-м месте.

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