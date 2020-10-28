СМИ: Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибки Безбородова в игре «Краснодар» — «Спартак»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела два эпизода из матча «Краснодар» — «Спартак» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), на которые подали протест «быки».
СМИ: Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибки Безбородова в игре «Краснодар» — «Спартак»
  • © РФС

Речь идёт о засчитанном голе Эсекиэля Понсе, который, по мнению краснодарцев, был забит с нарушением правил, а также о незасчитанном голе Кайо. Во втором случае арбитр Владислав Безбородов зафиксировал нарушение правил на Самуэле Жиго за мгновение до результативного удара бразильца.

По данным СЭ, ЭСК признала ошибки судьи в обоих моментах. Поэтому он не получил назначения в 13-м туре.

Ранее сообщалось, что Безбородов и работавший в скандальном матче на VAR Кирилл Левников отстранены.

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