Тренер Арутюнян ответил, считает ли Чена сильнейшим фигуристом мира на данный момент

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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян ответил, считает ли американца Нейтана Чена сильнейшим фигуристом планеты на данный момент.
Тренер Арутюнян ответил, считает ли Чена сильнейшим фигуристом мира на данный момент
  • Reuters

«То, что Чен сильнее всех, — миф. Чем больше он раздувается, тем опаснее в него верить. Так не бывает в спорте, что нет соперников. Всегда находится кто-то, кто способен выскочить из-за спины. Так зачем же мы будем останавливаться? Чтобы те, кто сейчас за спиной, подошли вплотную? Буду честен, в мои планы вообще не входит, чтобы на Олимпийских играх Нейтан боролся с кем-то на равных. Поэтому мы используем все возможности и лазейки, чтобы добиться максимального прогресса и уйти далеко вперёд. А сбавить обороты никогда не бывает поздно», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира Нейтан Чен и фигуристка Мэрайя Белл стали победителями соревнований в мужском и женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США — Skate America.

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