Чен и Белл победили в одиночном катании на этапе Гран-при в США

Двукратный чемпион мира Нейтан Чен и фигуристка Мэрайя Белл стали победителями соревнований в мужском и женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США — Skate America.

По итогам двух прокатов Чен набрал 299,15 балла — 111,17 за короткую и 187,98 за произвольную программы. Второе место занял американец Винсент Чжоу — 275,10 балла. Тройку призёров замкнул канадец Киган Мессинг — 266,42 балла.

Судьи оценили выступления Белл в 212,73 балла — 76,48 за короткую и 136,52 за произвольную программы. Второе место, с результатом 211,07 балла заняла американка Брэди Теннелл. Ещё одна представительница США — Одри Шин — стала третьей, набрав 206,15 балла.

Из-за пандемии коронавируса в сезоне-2020/2021 этапы Гран-при проходят по национальному принципу — в соревнованиях смогут принять участие фигуристы страны-организатора, спортсмены, которые тренируются в принимающей этап стране, а также фигуристы, которые смогут приехать, соблюдая все правила безопасности.

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