Созин призвал не хвалить «Локо» за поражение от «Баварии»: это не фигурное катание

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) подверг критике комплиментарные высказывания о действиях «Локомотива» в проигранном «Баварии» матче в Лиге чемпионов.

По его мнению, повода хвалить железнодорожников нет, поскольку они не смогли набрать очки.

«Да, они сыграли хорошо, а во втором тайме даже смело. Но сейчас все кричат про хороший результат с «Баварией». Вообще-то «Локомотив» проиграл! Чего мы их хвалим-то? Они не получили очки, не принесли ничего для России в таблицу коэффициентов. Хороший результат — это победа. Радостные крики после поражения принижают спортивную составляющую. Футбол — не фигурное катание, где оценки ставят за красивую программу», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Созин возмутился упоминанием Леонида Федуна в заявлении «Краснодара».