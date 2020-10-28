Созин призвал не хвалить «Локо» за поражение от «Баварии»: это не фигурное катание
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По его мнению, повода хвалить железнодорожников нет, поскольку они не смогли набрать очки.
«Да, они сыграли хорошо, а во втором тайме даже смело. Но сейчас все кричат про хороший результат с «Баварией». Вообще-то «Локомотив» проиграл! Чего мы их хвалим-то? Они не получили очки, не принесли ничего для России в таблицу коэффициентов. Хороший результат — это победа. Радостные крики после поражения принижают спортивную составляющую. Футбол — не фигурное катание, где оценки ставят за красивую программу», — приводит слова Созина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Созин возмутился упоминанием Леонида Федуна в заявлении «Краснодара».