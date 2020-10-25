Член комитета по этике РФС возмутился упоминанием Федуна в заявлении «Краснодара»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин выразил возмущение из-за упоминания владельца «Спартака» Леонида Федуна в заявлении «Краснодара» о судействе в матче команд в 12-м туре чемпионата страны.
Член комитета по этике РФС возмутился упоминанием Федуна в заявлении «Краснодара»
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

Как отметил Созин, он не может понять, зачем «Краснодар» приплёл Федуна в своём заявлении.

«Он ничего не говорил про судей, он говорил про команду, похвалил своих футболистов, которые действительно сделали красиво. Федун высказался корректно, комфортно для всех, а «Краснодар», безусловно, расстроен матчем, негодование судейством понятно. Но тогда и кричите о судьях, а не о Федуне. А из их заявления кажется, что виноват во всём Леонид Арнольдович», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов напомнил Владимиру Хашигу из «Краснодара» его слова после мартовской победы «быков» в Москве.

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