СМИ: Футболист «Локомотива» Магкеев получил травму мышцы передней поверхности бедра

Стал известен характер травмы хавбека московского «Локомотива» Станислава Магкеева.

Как сообщает «Чемпионат», у игрока выявлено повреждение мышцы передней поверхности бедра. При этом сроки его восстановления будут определены только после прохождения МРТ.

Магкеев был в заявке «Локомотива» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2), но не появился на поле.

Ранее полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поблагодарил болельщиков команды после матча с «Баварией».