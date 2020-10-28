СМИ: Футболист «Локомотива» Магкеев получил травму мышцы передней поверхности бедра

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Стал известен характер травмы хавбека московского «Локомотива» Станислава Магкеева.
СМИ: Футболист «Локомотива» Магкеев получил травму мышцы передней поверхности бедра
  • ©ФК «Локомотив»

Как сообщает «Чемпионат», у игрока выявлено повреждение мышцы передней поверхности бедра. При этом сроки его восстановления будут определены только после прохождения МРТ.

Магкеев был в заявке «Локомотива» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2), но не появился на поле.

Ранее полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поблагодарил болельщиков команды после матча с «Баварией».

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