Футболист «Локомотива» Игнатьев о матче с «Баварией»: достойная игра

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Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поблагодарил болельщиков команды после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Футболист «Локомотива» Игнатьев о матче с «Баварией»: достойная игра
  • Reuters

«Достойная игра, спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всего матча. Сегодня были все молодцы», — написал Игнатьев в своём Instagram.

«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Bild назвал Миранчука и Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией».

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