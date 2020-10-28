Гончаренко высмеял решение РФС по поводу эпизода с разбитым носом Карпова

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о решении экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) по поводу эпизода между защитником команды Вадимом Карповым и нападающим столичного «Динамо» Вячеславом Грулёвым в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (3:1).

«Он плохо нос подставил под удар, поэтому не хватило на красную карточку. То есть ему нужно было лучше подставиться, тогда наверняка была бы красная карточка. Это всё исходя из того, какое резюме нам выдала экспертная комиссия. Они собрались и решали, жёлтая там была или красная. Мы решили, что Карпов плохо подставился. Он сейчас вне игры, а игра дальше пошла без него», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Грулёв на 16-й минуте в верховой борьбе попал Карпову локтем в лицо. У игрока ЦСКА пошла кровь, после чего его заменили. Грулёв же получил по итогам момента жёлтую карточку.

У Карпова впоследствии были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Ранее Грулёв пожелал выздоровления получившему травму футболисту ЦСКА Карпову.