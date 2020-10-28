Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса перед матчем с загребским «Динамо»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника команды Марио Фернандеса перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».
Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса перед матчем с загребским «Динамо»
  • РИА Новости

«Состояние Фернандеса сейчас гораздо лучше. По своим ощущениям и по всем проведённым тестам чувствует себя хорошо, но завтра мы посмотрим, как он будет реагировать, насколько он будет готов», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Игра между ЦСКА и «Динамо» из Загреба состоится 29 октября в Москве на «ВЭБ Арене».

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Румынии рассудит ЦСКА и загребское «Динамо» в Лиге Европы.

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