Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса перед матчем с загребским «Динамо»
- РИА Новости
«Состояние Фернандеса сейчас гораздо лучше. По своим ощущениям и по всем проведённым тестам чувствует себя хорошо, но завтра мы посмотрим, как он будет реагировать, насколько он будет готов», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Игра между ЦСКА и «Динамо» из Загреба состоится 29 октября в Москве на «ВЭБ Арене».
Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Румынии рассудит ЦСКА и загребское «Динамо» в Лиге Европы.