Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации в Москве.

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Всё нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаём тесты каждый раз. Ещё будут перепроверять. Сегодня результат пришёл. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока всё нормально. Может быть, ошиблись», — цитирует Трефилова РИА Новости.

В 2019 году Трефилов перенёс операцию на сердце, после чего оставил посты в женской сборной России и краснодарской «Кубани». Под его руководством национальная команда четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что Трефилов госпитализирован с коронавирусом.