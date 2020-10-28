Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации в Москве

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации в Москве.
Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации в Москве
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Всё нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаём тесты каждый раз. Ещё будут перепроверять. Сегодня результат пришёл. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока всё нормально. Может быть, ошиблись», — цитирует Трефилова РИА Новости.

В 2019 году Трефилов перенёс операцию на сердце, после чего оставил посты в женской сборной России и краснодарской «Кубани». Под его руководством национальная команда четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что Трефилов госпитализирован с коронавирусом.

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