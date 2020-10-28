Экс-тренер «Краснодара» назвал слабое место «Челси»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о слабых местах в игре английского «Челси» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Много новых игроков. Только нащупывают взаимосвязи. Несколько матчей подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух играх — на Тимо Вернера. Сменилась схема — с четырёх защитников на трёх центральных», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

По его мнению, Фрэнк Лэмпард пока ищет хорошую игру для «Челси», но ещё не совсем получается её выстроить. Он отметил, что лондонцы действуют не совсем уверенно в обороне, а также предположил, что тренер команды находится не в лучшем эмоциональном состоянии.

«Думаю, слабое место «Челси» — вратарь. Эдуар Менди ещё только адаптируется. Например, в игре с «Манчестером» неуверенно играл ногами. Возможно, это станет плюсом для «Краснодара». Как и то, что для клуба это первый домашний матч в Лиге чемпионов. В городе его очень ждали», — добавил Матвеев.

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28 октября в Краснодаре. Начало — 20:55.

Ранее Лэмпард выразил уверенность, что «Краснодар» будет мотивирован в предстоящей игре.