Лэмпард: у «Краснодара» будет абсолютная мотивация
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«У меня не было глубоких знаний о «Краснодаре» до жеребьёвки, однако после неё мы стали следить за ними. Теперь мы хорошо знаем эту команду. Они являются новичками в Лиге чемпионов, потому у них будет абсолютная мотивация. Мы очень сосредоточены на игре. В последних двух поединках мы играли с клубами топ-уровня. «Севилья» — очень талантливая команда. Мне не понравилось в той игре всё, но мы все ещё находимся в процессе роста», — приводит слова Лэмпарда Football.London.
Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28 октября. Начало встречи — в 20:55 мск.
Ранее Мусаев заявил, что «Краснодар» не боится «Челси».