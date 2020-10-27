Мусаев заявил, что «Краснодар» не боится «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от домашнего матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

По словам специалиста, его команда находится в состоянии боевой готовности.

«Да, у нас есть небольшие проблемы, о которых я не хочу говорить. Я знаю, что каждый футболист, который завтра выйдет на поле, отдаст все силы для достижения результата. Мы не боимся соперника. Мы спокойны и уверены в себе», — приводит слова Мусаева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС оценил работу арбитров матча «Краснодар» — «Спартак».