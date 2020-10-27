Мусаев заявил, что «Краснодар» не боится «Челси»
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По словам специалиста, его команда находится в состоянии боевой готовности.
«Да, у нас есть небольшие проблемы, о которых я не хочу говорить. Я знаю, что каждый футболист, который завтра выйдет на поле, отдаст все силы для достижения результата. Мы не боимся соперника. Мы спокойны и уверены в себе», — приводит слова Мусаева «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС оценил работу арбитров матча «Краснодар» — «Спартак».