Шевелёв рассказал, как Миранчуки проходили просмотр в академии «Краснодара»

Короткая ссылка
Бывший директор академии футбольного клуба «Краснодар» Владимир Шевелёв рассказал, как просмотр в академии проходили полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки.
Шевелёв рассказал, как Миранчуки проходили просмотр в академии «Краснодара»
  • РИА Новости

«Я и тренер Миранчуков Сашка Воронков привезли близнецов на просмотр, они сыграли два матча, но главный тренер академии Александр Марьянович сказал, что таких уже много. Как можно отпустить Миранчуков?» — цитирует Шевелёва «Чемпионат»

Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива». В минувшее трансферное окно Алексей перешёл в итальянскую «Аталанту», а Антон продолжает выступать в составе железнодорожников. 

Ранее Bild назвал Антона Миранчука и Гжегожа Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить