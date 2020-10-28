Шевелёв рассказал, как Миранчуки проходили просмотр в академии «Краснодара»

Бывший директор академии футбольного клуба «Краснодар» Владимир Шевелёв рассказал, как просмотр в академии проходили полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки.

«Я и тренер Миранчуков Сашка Воронков привезли близнецов на просмотр, они сыграли два матча, но главный тренер академии Александр Марьянович сказал, что таких уже много. Как можно отпустить Миранчуков?» — цитирует Шевелёва «Чемпионат».

Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива». В минувшее трансферное окно Алексей перешёл в итальянскую «Аталанту», а Антон продолжает выступать в составе железнодорожников.

Ранее Bild назвал Антона Миранчука и Гжегожа Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией».