Квят намерен выложиться на максимум в последних пяти гонках «Формулы-1»

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от оставшихся гонок «Формулы-1» в текущем сезоне.

По его словам, его не очень волнуют слухи о возможном уходе из «Формулы-1».

«Пока ещё ничего не ясно. В нынешних сумасшедших условиях может произойти что угодно. Нужно продолжать цепляться за шансы до последнего. В последних пяти гонках сезона я выложусь на максимум, а потом — будь что будет», — цитирует Квята Motorsportweek.com.

В текущем мезоне россиянин занимает 14-е место в личном зачёте пилотов.

Ранее Квят заявил, что гонка на Гран-при Португалии вышла плохой для него.