Квят намерен выложиться на максимум в последних пяти гонках «Формулы-1»

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Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от оставшихся гонок «Формулы-1» в текущем сезоне.
Квят намерен выложиться на максимум в последних пяти гонках «Формулы-1»
  • Reuters

По его словам, его не очень волнуют слухи о возможном уходе из «Формулы-1». 

«Пока ещё ничего не ясно. В нынешних сумасшедших условиях может произойти что угодно. Нужно продолжать цепляться за шансы до последнего. В последних пяти гонках сезона я выложусь на максимум, а потом — будь что будет», — цитирует Квята Motorsportweek.com.

В текущем мезоне россиянин занимает 14-е место в личном зачёте пилотов.

Ранее Квят заявил, что гонка на Гран-при Португалии вышла плохой для него.

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