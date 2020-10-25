Квят заявил, что гонка на Гран-при Португалии вышла плохой для него

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление на 12-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Португалии.

«Это была плохая гонка, после первого круга было трудно за что-то бороться, так как я уже был в плохой позиции», — цитирует Квята пресс-служба Alpha Tauri.

По его мнению, возникла проблема с шинами и ему приходилось просто бороться за сцепление с трассой на первых кругах.

«Мы должны проанализировать это и посмотреть, что происходило на первых нескольких кругах с температурой шин, чтобы на следующей неделе стать сильнее», — добавил Квят.

Квят занял последнее, 19-е место на Гран-при Португалии.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии.