Квят заявил, что гонка на Гран-при Португалии вышла плохой для него
- Reuters
«Это была плохая гонка, после первого круга было трудно за что-то бороться, так как я уже был в плохой позиции», — цитирует Квята пресс-служба Alpha Tauri.
По его мнению, возникла проблема с шинами и ему приходилось просто бороться за сцепление с трассой на первых кругах.
«Мы должны проанализировать это и посмотреть, что происходило на первых нескольких кругах с температурой шин, чтобы на следующей неделе стать сильнее», — добавил Квят.
Квят занял последнее, 19-е место на Гран-при Португалии.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии.