Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Квят — последний

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Британский пилот Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал победителем Гран-при Португалии.
Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Квят — последний
  • Reuters

На трассе «Портиман» один из ветеранов «Формулы-1» достиг 92-го успеха в карьере и стал рекордсменом по этому показателю.

Второе место занял его партнёр по команде финн Балттери Боттас, третье — голландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал последним, 19-м, отстав от Хэмилтона на два круга. Во время гонки он был оштрафован на пять секунд за нарушение лимитов трассы.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии.

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