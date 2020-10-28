УЕФА составил список самых быстрых футболистов Лиги чемпионов — 2019/20
- © REUTERS/Gonzalo Fuentes
Этот список опубликовал журналист Мигель Дилейни в Twitter.
Рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе со скоростью 33,98 км/ч в матче с «Баварией».
Второе место занимает защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн — 33,82 км/ч в игре с ПСЖ. Тройку быстрейших игроков замыкает защитник «Аталанты» Ханс Хатебур — 33,71 км/ч в матче с ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Кингсли Коман был признан лучшим футболистом прошлой недели в Лиге чемпионов.
Very interesting from Uefa's technical report of last season's Champions League - the fastest sprinters— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 26, 2020
Mbappe predictably on top pic.twitter.com/gIqHjJvS1C