УЕФА составил список самых быстрых футболистов Лиги чемпионов — 2019/20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил технический отчёт, в котором также указал имена самых быстрых игроков прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Этот список опубликовал журналист Мигель Дилейни в Twitter.

Рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе со скоростью 33,98 км/ч в матче с «Баварией».

Второе место занимает защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн — 33,82 км/ч в игре с ПСЖ. Тройку быстрейших игроков замыкает защитник «Аталанты» Ханс Хатебур — 33,71 км/ч в матче с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Кингсли Коман был признан лучшим футболистом прошлой недели в Лиге чемпионов.