УЕФА составил список самых быстрых футболистов Лиги чемпионов — 2019/20

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил технический отчёт, в котором также указал имена самых быстрых игроков прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
УЕФА составил список самых быстрых футболистов Лиги чемпионов — 2019/20
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Этот список опубликовал журналист Мигель Дилейни в Twitter.

Рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе со скоростью 33,98 км/ч в матче с «Баварией».

Второе место занимает защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн — 33,82 км/ч в игре с ПСЖ. Тройку быстрейших игроков замыкает защитник «Аталанты» Ханс Хатебур — 33,71 км/ч в матче с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Кингсли Коман был признан лучшим футболистом прошлой недели в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить