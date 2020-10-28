Сенников оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«Всё будет зависеть от противостояния с «Атлетико», поскольку они тоже проиграли «Баварии». Если с мадридцами у «Локомотива» будет положительный исход, то шансы на второе место в группе будут. Пока думаем именно об этой позиции», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

После двух туров «Локомотив» идёт на третьем месте, имея одно очко. В третьем и четвёртом турах москвичи сыграют с мадридским «Атлетико», котоырй идёт вторым с тремя очками в активе.

Ранее Мещеряков высказался о матче с «Баварией».