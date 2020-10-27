Источник: президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку

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Президент испанской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу освободил занимаемую должность.
Источник: президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку
  • © REUTERS/Albert Gea

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, вместе с Бартомеу в отставку подали и члены совета директоров. Причиной стал вотум недоверия, вынесенный президенту клуба.

57-летний функционер за время своего правления отметился рядом неоднозначных решений. В частности, Бартомеу настроил против себя лидера и капитана команды Лионеля Месси, который намеревался покинуть команду в прошлое трансферное окно.

Ранее Де Йонг заявил, что «Барселона» должна подстраиваться под Месси.

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