Источник: президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку

Президент испанской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу освободил занимаемую должность.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, вместе с Бартомеу в отставку подали и члены совета директоров. Причиной стал вотум недоверия, вынесенный президенту клуба.

57-летний функционер за время своего правления отметился рядом неоднозначных решений. В частности, Бартомеу настроил против себя лидера и капитана команды Лионеля Месси, который намеревался покинуть команду в прошлое трансферное окно.

Ранее Де Йонг заявил, что «Барселона» должна подстраиваться под Месси.