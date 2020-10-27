Де Йонг: «Барселона» должна подстраиваться под Месси, он лучший футболист в мире

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг высказался об игре за команду вместе с Лионелем Месси.

«Когда в вашей команде есть Лионель Месси, это значит, что у вас есть лучший игрок в мире. Поэтому вы пытаетесь сделать так, чтобы он оказался в самой лучшей позиции и решил судьбу игрового эпизода. Думаю, мы должны подстраиваться под него. Когда он получает мяч в позиции, где может совершить решающее действие, то он всегда это сделает для команды», — цитирует де Йонга официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 636 голов и 281 результативная передача в 737 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном уходе из «Барселоны» и отъезде из Испании форварда Лионеля Месси.