Президент Ла Лиги считает, что уход Месси нанесёт больше вреда самому футболисту

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном уходе из «Барселоны» и отъезде из Испании аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Месси должен очень хорошо подумать о том, что делать дальше. Если он покинет «Барселону», его репутация, которая сейчас хорошо работает на него, пострадает. Он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я считаю, что он должен сохранить репутацию, которую зарабатывал более 20 лет. Но если он уйдёт, то это не станет драмой для нас. Роналду уходил, Неймар уходил. Такова реальность. Люди, думающие, что футболисты определяют чемпионат, ошибаются. И я рад, что они так думают, потому что они не будут расти», — заявил Тебас в интервью AFP, его цитирует Yahoo! Sports.

Прошлым летом Месси намеревался активировать опцию, позволяющую ему бесплатно покинуть команду, однако клуб отказался отпускать аргентинца, заявив, что нападающий не успел уведомить его в установленный договором срок. Контракт 33-летнего форварда с «Барселоной» истекает в 2021 году.

Ранее Месси заявил, что соперничество с Роналду было и остаётся особенным.